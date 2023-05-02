Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение относительно бесплатного переобучения участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Уточняется, что работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Она будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда, которые будут увеличиваться на районный коэффициент, сумму страховых взносов, а также умножаться на количество трудоустроенных.
«Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», - говорится в сообщении.
Обучением займутся Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, а также Томский государственный университет.
При этом затраты на обучение будут возмещены правительством России с помощью грантов.
Ранее Мишустин подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок.