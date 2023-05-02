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Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации

Тимур Шерзад
10:24 02.05.2023
Работодатели будут получать субсидии за устройство этих ветеранов боевых действий.
Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение относительно бесплатного переобучения участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Уточняется, что работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Она будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда, которые будут увеличиваться на районный коэффициент, сумму страховых взносов, а также умножаться на количество трудоустроенных.

«Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», - говорится в сообщении. 

Обучением займутся Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, а также Томский государственный университет. 

При этом затраты на обучение будут возмещены правительством России с помощью грантов. 

Ранее Мишустин подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок.

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