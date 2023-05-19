Операторы БПЛА отработали сброс боеприпасов с дронов в зоне СВО

Военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов могут сбрасывать боеприпасы даже налету, не зависая над противником.

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На полигонах в тыловой зоне спецоперации сейчас идет подготовка подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота. Бойцы отрабатывают применение боевых дронов. С помощью беспилотников они учатся атаковать противника, сбрасывая на него подвесные боеприпасы.

По словам инструкторов, для каждой цели используется разная техника. Так, иногда оператор может позволить себе потратить лишние секунды на прицеливание, пока дрон зависает над противником, а порой боеприпасы необходимо скинуть на лету. Кроме того, всегда важно понимать, что технику легко отследить.

«Есть куча приспособлений, как определить твою геометку. В любом случае и всегда нужно работать в паре. Можно работать в паре даже со снайперами, и с артиллеристами. За этим будущее, мы должны осваивать технику максимально быстро», - пояснил командир десантно-штурмовой группы операторов БПЛА с позывным Ярый.

Вместе с операторами дронов тренируются штурмовики. Пристреливают новые коллиматорные прицелы «Взор-5Т» и тестируют новые магазины к автомату Калашникова на 60 патронов.

Ранее в Минобороны сообщили об ударе фугасными бомбами по противнику на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.