В МО РФ сообщили об ударе фугасными бомбами по противнику на Краснолиманском направлении

В отдельных районах вскрыты и уничтожены штурмовые группы противника, добавили в оборонном ведомстве.

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Российская авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по позициям украинских националистов на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Авиация российской группировки продолжает наносить удары с применением фугасных авиационных бомб и неуправляемых ракет по объектам и позициям националистов», - сказал он.

Также начальник пресс-центра сообщил о ликвидации нескольких огневых средств противника экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Кроме того, разведчики вскрыли перемещение штурмовых групп двух украинских бригад. По противнику был нанесен удар артиллерией, в результате он понес потери как в живой силе, так и в технике, добавил Савчук.

Между тем в пресс-центре группировки «Запад» сообщили об успехах российских ПВО, силами которых были уничтожены три украинских беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.