Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина

Секретарь Совбеза РФ заявил, что американские спецслужбы причастны к убийству Дарьи Дугиной, а также терактам на Крымском мосту и «Северных потоках».

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Убийство политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина были совершены киевским режимом при непосредственной координации американских спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

«По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина <...>, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США», - передает его слова РИА Новости.

Кроме того, он заявил о причастности американских специалистов к взрывам на Крымском мосту и «Северных потоках».

Секретарь Совбеза РФ также отметил, что террористические атаки, которые совершаются в России, сопряжены с заранее подготовленным Вашингтоном и Лондоном планом. Информационная кампания западных спецслужб, по словам Патрушева, призвана дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России.

Также он заявил, что страны коллективного Запада, во главе которого стоят Соединенные Штаты, напрямую вовлечены в украинский конфликт «на стороне террористического киевского режима».

«Иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами», - добавил Патрушев.

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге во время творческой встречи, в ходе которой взорвалась подаренная ему статуэтка. Дарья Трепова, передавшая эту статуэтку, была найдена и задержана. В ходе заседания Басманного суда она заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье потерпевших».

Накануне стало известно, что состояние писателя Захара Прилепина остается стабильным, в ближайшее время ему проведут еще одну операцию. В его пресс-службе уточнили, что это будет уже третье оперативное вмешательство, до операции в соответствии с рекомендациями врачей общественник останется в палате интенсивной терапии.