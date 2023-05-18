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В ближайшее время Прилепину проведут третью операцию

Анна Касаткина
17:57 18.05.2023
Ранее писатель сообщил, что его восстановление после покушения может занять до полугода.
В ближайшее время Прилепину проведут третью операцию
© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
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Состояние писателя и общественника Захара Прилепина остается стабильным, в ближайшее время ему проведут еще одну операцию. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это будет уже третье оперативное вмешательство, до операции в соответствии с рекомендациями врачей Прилепин останется в палате интенсивной терапии.

Автомобиль писателя взорвали в Нижегородской области 6 мая. Помимо Прилепина в салоне находился его друг и соратник Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые травмы, Шубин погиб на месте. Подозреваемые в покушении задержаны, возбуждено уголовное дело. Известно, что исполнители сотрудничали с украинскими спецслужбами. Сам Прилепин заявил о готовности вернуться на передовую, как только закончится восстановление. Оно может занять до полугода, уточнил писатель.

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