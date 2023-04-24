Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем

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Дарья Трепова, подозреваемая в содействии теракту в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, в ходе заседания суда заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье потерпевших». Об этом она сказала в ходе рассмотрения жалобы на арест, которое проходит в Басманном суде Москвы.

«Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», - сказала Трепова.

После этого суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел заседание в закрытый режим, так как «исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия».

Напомним, Татарский погиб в результате взрыва в одном из петербургских кафе. Также известно о более 50 пострадавших. Подарившая военкору замаскированную бомбу Дарья Трепова была задержана. Позже в ФСБ РФ сообщили, что статуэтку с бомбой девушке передал гражданин Украины, член диверсионно-разведывательной группы Юрий Денисов.