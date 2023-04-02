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СК РФ опубликовало кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге

Игнат Далакян
21:53 02.04.2023
На месте происшествия работают спецслужбы.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет Российской Федерации показал кадры с места взрыва в центре Санкт-Петербурга. На месте инцидента работают спецслужбы.

В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Согласно сообщению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, число пострадавших при взрыве достигло 25 человек, 19 госпитализированы. По словам Беглова, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее появилась информация, что, по предварительным данным, взрывное устройство в центре Санкт-Петербурга могли привести в действие дистанционно. Как сообщил источник РБК в МВД РФ, инициатором взрыва могла быть девушка, но не исключаются версии, по которой в происшествии замешаны другие лица.

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