В стране и мире СК РФ опубликовало кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге Игнат Далакян На месте происшествия работают спецслужбы. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет Российской Федерации показал кадры с места взрыва в центре Санкт-Петербурга. На месте инцидента работают спецслужбы. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Согласно сообщению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, число пострадавших при взрыве достигло 25 человек, 19 госпитализированы. По словам Беглова, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Ранее появилась информация, что, по предварительным данным, взрывное устройство в центре Санкт-Петербурга могли привести в действие дистанционно. Как сообщил источник РБК в МВД РФ, инициатором взрыва могла быть девушка, но не исключаются версии, по которой в происшествии замешаны другие лица. Экспертное мнение и аналитика