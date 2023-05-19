Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении

Глава российского оборонного ведомства обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения людей.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с инспекцией передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении, сообщает Минобороны.

Командующий группировкой и офицеры доложили министру об обстановке в зоне спецоперации, действиях неприятеля, а также ходе выполнения задач российскими военными.

Шойгу указал на высокую эффективность выявления и поражения живой силы, а также украинской военной техники. Глава российского оборонного ведомства поручил и дальше вести комплексную разведку с целью заранее вскрывать планы неприятеля и не давать им реализовываться.

Министр поблагодарил наших бойцов и вручил им госнаграды, среди которых ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу».

«Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!» - сказал он.

Накануне Шойгу проинспектировал подготовку контрактников на полигонах ЗВО. Там под руководством опытных офицеров с учетом специфики проведения спецоперации проходят интенсивные тренировки наших бойцов. Занятия организованы с учетом использования противником западного оружия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.