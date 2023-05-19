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Шойгу поставил командующему группировки «Восток» задачу продолжать активное ведение комплексной разведки

11:52 19.05.2023
Задача была поставлена для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»
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Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил командующему группировки «Восток» и командирам задачу продолжать активное ведение комплексной разведки.

Такая задача была поставлена министром, чтобы заблаговременно вскрывать планы врага и пресекать их.

«Также обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении. Главе оборонного ведомства доложили о текущей ситуации, характере вражеских действий и выполнении нашими бойцами задач.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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