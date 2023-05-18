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Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

11:52 18.05.2023
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил главе МО, что все занятия проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на полигонах ЗВО проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил министру, что все занятия проводятся под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в зоне СВО.

Он также сообщил Шойгу, что тренировки организованы с учетом особенностей использования врагом оружия, поставляемого Западом.

Сейчас с военнослужащими проводят занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, их учат водить боевую и специальную технику, также проходит подготовка по связи, доложил Шойгу командир одного из подразделений.

«Все обучаемые военнослужащие выполняют стрельбы из различных видов вооружения», - говорится в сообщении МО РФ.

В начала мая министр обороны посетил штаб объединенной группировки войск и заслушал доклады заместителей и командующих.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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