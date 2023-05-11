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В США пригрозили санкциями грузинским авиакомпаниям за сообщение с РФ

Анастасия Бобылева
22:23 11.05.2023
По мнению американского Госдепартамента, возможные последствия должны вызывать обеспокоенность компаний Грузии.
В США пригрозили санкциями грузинским авиакомпаниям за сообщение с РФ
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik РИА Новости
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В США предупредили, что грузинским компаниям могут грозить санкции за авиасообщение с Россией. Об этом сообщил замруководителя пресс-службой Госдепартамента США Ведант Пател.

«Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могу оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля», - цитирует его ТАСС.

Пател добавил, что у авиакомпаний должны возникнуть опасения по этому поводу.

Указ об отмене визового режима с Грузией и возобновлении авиасообщения вступит в силу с 15 мая. В Кремле это решение назвали гуманитарным, поскольку в адрес российских властей неоднократно поступали просьбы об этом.

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