На реке Амур зафиксирована массовая гибель рыбы

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила, что визуально фактов загрязнения водоема не установлено, по отобранным пробам воды будет проведена экспертиза.

© Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, Telegram

В районе протоки Малышевской, которая впадает в реку Амур, зафиксирована массовая гибель рыбы. По данному факту Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку.

«Организована проверка по информации в сети Интернет о гибели рыбы в районе протоки Малышевской, впадающей в р. Амур», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале надзорного органа.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии произвели осмотр водного объекта. Отмечается, что визуально фактов загрязнения воды не установлено, по отобранным пробам будет проведена экспертиза.

В декабре прошлого года на побережье Каспийского моря в Дагестане были обнаружены 2 500 туш нерпы. Директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев заявил, что погибшие тюлени были заражены птичьим гриппом. По его словам, во всем мире идет вспышка птичьего гриппа среди животных. В Россельхознадзоре в свою очередь сообщили, что массовая гибель нерп в Каспийском море не связана с вирусными заболеваниями животных и птиц.