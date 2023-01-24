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Птичий грипп мог стать возможной причиной гибели тюленей в Каспийском море

Сергей Лебедев
19:15 24.01.2023
Достоверные причины гибели будут определены к весне этого года.
Птичий грипп мог стать возможной причиной гибели тюленей в Каспийском море
© Фото: ТРК «Звезда»
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Погибшие в декабре прошлого года в Каспийском море тюлени были заражены птичьим гриппом. Это показали предварительные исследования. Однако сейчас еще рано делать вывод о том, что именно вирус стал причиной массового падежа животных. Об этом заявил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

Исследование проводилось совместно со специалистами из НИИ вирусологии и экспертами фонда «Компас». По словам Гаджиева, во всем мире идет вспышка птичьего гриппа среди животных. Он отметил, что даже медведи на Аляске погибают от вируса.

«Программа комплексного мониторинга изучения тюленей, разработанная нашим институтом совместно с “Компасом”, уже весной даст возможность глубоко изучить ситуацию и определить достоверные причины гибели», - цитирует эколога пресс-служба ДГУ. 

Напомним, в минувшем декабре на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около двух тысяч мертвых тюленей. По словам экспертов, смерть животных была ненасильственной.

В Минприроды Республики Дагестан заверили, что гибель особей существенно не повлияет на популяцию и в целом численность каспийского тюленя стабильна. Одной из версий произошедшего стал природный выброс метана и, как следствие, - кислородное голодание.

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