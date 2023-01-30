Россельхознадзор не выявил связи между массовой гибелью нерп в Каспийском море и вирусами животных и птиц

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Россельхознадзор сообщил, что массовая гибель нерп в Каспийском море не связана с вирусными заболеваниями животных и птиц. В ведомстве отметили, что специалистов ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» откомандировали в Дагестан для оценки эпизоотической ситуации. Вместе с тем для комплексных исследований были взяты пробы от погибших особей.

«Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц», - сказано в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Напомним, в декабре в управлении Росрыболовства сообщили, что на берегу Каспия в Дагестане найдены 2500 туш каспийской нерпы. По словам экспертов, смерть животных ненасильственная.