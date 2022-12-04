В СПЧ взяли под контроль расследование причин массовой гибели нерпы на Каспии

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Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по экологическим правам возьмет на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на каспийском побережье, заявили в СПЧ.

«Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы"», - говорится в Telegram-канале Совета.

Ранее в управлении Росрыболовства сообщили, что на берегу Каспия в Дагестане найдены 2500 туш каспийской нерпы. По словам экспертов, смерть животных ненасильственная. Тюлени, предположительно, погибли около двух недель назад. В Минрироды пришли к выводу, что причиной массовой гибели животных стали естественные природные факторы.