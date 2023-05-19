США включат в новый пакет санкций 300 российских компаний, судов и самолетов

Ограничения затронут также компании, которые Вашингтон подозревает в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

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США введут санкции против 300 компаний, лиц, судов и самолетов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный представитель администрации США. Ограничения в получении экспортных товаров из Соединенных Штатов коснутся почти 70 компаний из России и третьих стран.

Новый пакет санкций должен ограничить доступ России к товарам, которые требуются для поддержания боевых возможностей, сказал источник агентства. Ограничения затронут также компании, которые Вашингтон подозревает в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что о новом пакете антироссийских санкций будет объявлено в ходе саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая. По его словам, новый комплекс мер против РФ будет связан с заявлением «Большой семерки».

Как сообщалось, ограничительные меры будут нацелены на подрыв будущего производства энергии в РФ и сдерживание торговли, поддерживающей российские вооруженные силы. Собеседник агентства добавил, что в Вашингтоне намерены расширять экспортные ограничения, «чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину».

Накануне Владимир Путин сообщил, что России удалось увеличить экспорт в сельском хозяйстве, несмотря на введенные против нее санкции.