Путин: РФ смогла увеличить экспорт сельхозпродукции вопреки барьерам во внешней торговле
России удалось увеличить экспорт в сельском хозяйстве, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом во время совещания о ходе проведения весенних полевых работ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в этом году экспорт составил 41,6 млрд долларов. В общей сложности РФ планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна.
«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году», - сказал Путин.
Также наша страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну этот показатель составил 185,4%, отметил российский лидер.
Путин отметил, что сейчас наступило ответственное для сельхозотрасли время - весенние полевые работы.