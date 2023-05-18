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Путин: РФ смогла увеличить экспорт сельхозпродукции вопреки барьерам во внешней торговле

Анна Назайкина
13:15 18.05.2023
Глава государства обратил внимание на то, что в этом году экспорт агропромышленной продукции составил 41,6 млрд долларов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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России удалось увеличить экспорт в сельском хозяйстве, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом во время совещания о ходе проведения весенних полевых работ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в этом году экспорт составил 41,6 млрд долларов. В общей сложности РФ планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна.

«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году», - сказал Путин.

Также наша страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну этот показатель составил 185,4%, отметил российский лидер.

Путин отметил, что сейчас наступило ответственное для сельхозотрасли время - весенние полевые работы.

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