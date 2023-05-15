Rеuters: страны G7 расширят антироссийские санкции в торговле и энергетике

США ожидают, что в наиболее чувствительных для РФ областях страны-члены «Большой семерки» примут запрет на экспорт товаров, не включенных в специальный список.

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Лидеры стран Большой семерки (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе, сообщает Rеuters со ссылкой на официальных лиц, причастных к ведущимся дискуссиям. Ограничительные меры будут нацелены на подрыв будущего производства энергии в РФ и сдерживание торговли, поддерживающей российские вооруженные силы.

Представители США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы по крайней мере для определенных категорий товаров любой экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список разрешенных товаров. Ранее Вашингтон предлагал полностью отказаться от экспорта из стран «большой семерки» в Россию, но договориться об этом пока не удалось.

США ожидают, что в наиболее чувствительных для РФ областях страны-члены «Большой семерки» примут запрет на экспорт товаров, не включенных в специальный список. Точные области, в которых будут применяться эти новые правила, все еще обсуждаются. Предположительно они будут касаться оборонно-промышленной базы России, сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Точная формулировка совместных заявлений лидеров G7 еще подлежит обсуждению и корректировке, прежде чем она будет обнародована во время саммита 19-21 мая. В G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе со «Звездой» рассказал, что Европейский союз продолжает вести торговлю с Россией, обходя свои же санкционные меры.