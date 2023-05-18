Салливан: США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

Лидеры стран «Большой семерки» будут обсуждать в Японии пресечение путей обхода и лазеек в ограничениях против РФ.

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США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7 в японской Хиросиме, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Новый комплекс мер против РФ будет связан с заявлением «Группы семи», сообщает РИА Новости.

Лидеры стран «Большой семерки» будут обсуждать в Японии пресечение путей обхода и лазеек в санкциях, чтобы их воздействие усиливалось и возрастало в ближайшие месяцы, сказал советник американского президента.

Ранее сообщалось, что страны Запада намерены обсудить на саммите G7 новые санкции в отношении торговли и энергетического сектора России. В то же время Евросоюз пока не готов внести в новый пакет своих ограничительных мер запрет на экспорт трубопроводного газа из РФ, написала Politico.

Саммит G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая. Американскую делегацию возглавит президент США Джо Байден. Салливан заявил также, что в ходе визита президент не будет извиняться за атомные бомбардировки японских городов.