В Роспотребнадзоре выступили с заявлением по ситуации с птичьим гриппом в Москве

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаев инфицирования людей гриппом птиц в Москве не зарегистрировано.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Жизни и здоровью москвичей ничего не угрожает, несмотря на выявленные случаи заболевания птичьим гриппом среди диких птиц в отдельных районах столицы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Ранее столичные власти объявили карантин из-за выявленных 16 мая случаев птичьего гриппа. Ограничительные мероприятия носят локальный характер и никак не отразятся на повседневной жизни москвичей, заверил ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский. С его слов, вирус птичьего гриппа потенциально может быть опасен для человека, но подобные случаи сегодня нигде в мире не регистрируются.