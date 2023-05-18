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Карантин из-за птичьего гриппа введен в некоторых районах Москвы

Ян Брацкий
15:45 18.05.2023
Птичий грипп - опасное инфекционное заболевание, которое может стать смертельным и для человека.
Карантин из-за птичьего гриппа введен в некоторых районах Москвы
© Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости
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Столичные власти объявили карантин в нескольких районах из-за выявленных очагов птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы <...> установить ограничительные мероприятия», - говорится в указе.

Помимо зоны карантина, определены территории угрожаемой зоны и зоны наблюдения, к которым относятся Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и прочие соседние территории. На период карантина в этих зонах запрещен убой птиц с последующим употреблением их в пищу, лечение кур, выгульное содержание, снятие пуха и пера с павших птиц и т. д.  

Один из последних случаев выявления птичьего гриппа был зарегистрирован в Николаевске-на-Амуре, где в конце прошлого года власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Патоген обнаружили на птицефабрике «Комсомольская», которая является крупнейшим региональным поставщиком мяса птицы и яйца.

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