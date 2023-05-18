Инфекционист Вознесенский объяснил необходимость карантина из-за птичьего гриппа

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Карантин из-за птичьего гриппа никак не скажется на повседневной жизни большинства москвичей. Об этом «Звезде» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. С его слов, ограничения носят локальных характер.

«Данные мероприятия вводятся в связи с законом о ветеринарии и касаются очень локального участка Москвы с четкими кадастровыми границами. В границах этого очага вводятся ограничения на любые контакты с дикими и домашними птицами и на любую сферу обслуживания птицы. Все это контролируется ветеринарной службой. Говорить о том, что жизнь москвичей изменится, не совсем правильно», - рассказал Вознесенский.

Ветеринарные службы реагируют на вспышки птичьего гриппа еще и потому, что он потенциально опасен для человека.

«Вирус гриппа птиц - потенциальный источник нового вируса для человека. Ключевое слово - потенциальный. На сегодняшний день вирус гриппа птиц не вызывает массового заболевания ни в одной стране и ни на одном континенте. Тем не менее ветеринарные власти все эти очаги контролируют и ограничивают взаимодействие с больными птицами. Ничего критичного не произошло», - успокоил москвичей инфекционист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении карантина на некоторых территориях Москвы. Ограничительные мероприятия введены на территории районов Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и пр. На период карантина в этих зонах запрещен убой птиц с последующим употреблением их в пищу, лечение кур, выгульное содержание, снятие пуха и пера с павших птиц и т. д.