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Вирусолог Альтштейн посоветовал избегать скоплений птиц из-за карантина

Анна Касаткина
18:50 18.05.2023
Птичий грипп протекает у человека тяжело, однако вероятность заразиться им крайне мала, объяснил специалист.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Oleksandr Rupeta, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Птичий грипп у человека протекает тяжело, летальность составляет порядка 50%, однако вероятность заразиться болезнью крайне мала. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, с 1997 года, когда стало понятно, что человек может заражаться вирусом птичьего гриппа, было выявлено чуть более тысячи подобных случаев.

«Болезнь тяжелая, летальность примерно доходит до 50%. Но вероятность заболеть, конечно, низкая. Человеку требуется высокая доза этого вируса для того, чтобы он заболел и дальше передавал этот вирус другим людям, практически такой передачи нет», - сказал Альтштейн.

Вирусолог пояснил, что предупреждения и карантинные ограничения прежде всего касаются птичьих хозяйств. Он отметил, что там, где много птиц и много отходов их жизнедеятельности, вероятность заболеть выше.

«Ситуация простая: не нужно посещать места, где большие скопления птиц. Что касается парков, то если по приказу о карантине парк закрыт, то не нужно в него ходить, а если он открыт - гуляйте там свободно, вероятность, что вы там заразитесь от какой-нибудь птички, чрезвычайно мала», - заключил специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении карантина на некоторых территориях Москвы. Ограничительные мероприятия введены на территории районов Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и других. На период карантина в этих зонах запрещен убой птиц с последующим употреблением их в пищу, лечение кур, выгульное содержание, снятие пуха и пера с павших птиц и так далее.

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