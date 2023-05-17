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Салливан: Байден не будет извиняться за ядерные бомбардировки на саммите G7 в Хиросиме

Дмитрий Трунов
23:19 17.05.2023
Советник по нацбезопасности пояснил, что для главы Белого дома это не двустороннее мероприятие.
Салливан: Байден не будет извиняться за ядерные бомбардировки на саммите G7 в Хиросиме
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Президент США Джозеф Байден в ходе поездки в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города. Об этом заявил журналистам на борту самолета, направляющегося в Японию, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Лидеры «Большой семерки» возложат цветы и примут участие в других мероприятиях в Хиросиме. При этом Байден не собирается выступать с заявлением в Мемориальном парке мира в этом городе, сказал Салливан.

Советник по нацбезопасности пояснил, что для главы Белого дома это не двустороннее мероприятие. Лидеры «семерки» отдадут дань уважения «истории и премьер-министру Кисиде, который родился в Хиросиме», сказал Салливан.

Американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, а три дня спустя - на Нагасаки. При этом погибли или пропали без вести, по разным данным, от 150 до 250 тысяч человек. Еще около 200 тысяч подверглись радиоактивному облучению. Эти бомбардировки стали единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но ушел от ответа, кто именно бомбил японские города.

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