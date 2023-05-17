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Politico: ЕС отказывается включать запрет на российские газопроводы в санкционный пакет

Дмитрий Трунов
04:48 17.05.2023
Эта идея не находит поддержки в Брюсселе, но Киев активно настаивает на санкциях, которые касаются трубопроводного газа.
Politico: ЕС отказывается включать запрет на российские газопроводы в санкционный пакет
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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ЕС вряд ли внесет в свой 11-й пакет санкций запрет на импорт трубопроводного газа из РФ, несмотря на то, что это будет обсуждаться на саммите G7, пишет издание Politico. Ввести такой запрет предполагалось, чтобы навсегда запретить таким странам, как Германия и Польша, возобновлять импорт природного газа из России, даже если международная обстановка изменится.

С этим должны согласиться Германия и Италия, у которых все еще есть трубопроводы, ведущие в Россию, даже если газ, проходящий через них, упал почти до нуля. Официальные лица ЕС и аналитики говорят, что нет единого мнения в поддержку этой идеи, пишет издание.

Сопротивление со стороны стран, зависящих от сохранившихся поставок газа, слишком велико, констатируют в Европе. 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает.

По данным аналитического центра Брейгеля, сейчас РФ поставляет на европейский рынок менее 8% газа. На двух крупнейших маршрутах, «Северный поток» в Германию и газопроводе «Ямал», проходящем через Польшу, поставки упали до нуля. Транзит по трубопроводам, проходящим через Украину, составляет около четверти прежнего уровня, и только трубопровод «Турецкий поток» через Черное море работает как и прежде.

Страны G7 намерены «обуздать попытки возродить Северный поток», чтобы подавить голоса в Германии и любых других странах, где «могут быть компании и потребители, которые заинтересованы в возобновлении импорта» российского трубопроводного газа в один прекрасный день.

Это может усилить давление с целью включения трубопроводов в возможный 12-й раунд санкций ЕС. Именно на это надеется Киев, пишет издание.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС намерен усилить давление на Россию и Китай.

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