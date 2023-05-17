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МВД РФ объявило в розыск украинца Денисова, подозреваемого в убийстве Татарского

Максим Крюков
11:55 17.05.2023
В базе розыска Министерства внутренних дел России не указано, по какой статье УК РФ преследуют 35-летнего украинского гражданина.
МВД РФ объявило в розыск украинца Денисова, подозреваемого в убийстве Татарского
© Фото: Alexander Kulebyakin, GlobalLookPress
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы, 35-летнего гражданина Украины Юрия Денисова, который является соучастником убийства военного корреспондента Владлена Татарского.

В карточке с его данными, которая появилась в базе розыска ведомства, сказано, что Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения, родился в городе Снежное Донецкой области. При этом в базе не указывается, по какой именно статье Уголовного кодекса ведется розыск.

Ранее стало известно, что Юрий Денисов, которого подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, числился на работе в различных охранных предприятиях, любил делать фото с оружием и часто бывал в РФ. Сообщалось, что Денисов 35 раз пересекал границу с Россией.

Кроме того, в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга попала Дарья Трепова, подозреваемая в содействии теракту, в котором погиб Владлен Татарский. В настоящее время обвиняемая содержится под арестом согласно решению Басманного суда.

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге во время творческой встречи, в ходе которой взорвалась подаренная ему статуэтка. Девушка, передавшая эту статуэтку, была найдена и задержана. Следственный комитет предъявил ей обвинение по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

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