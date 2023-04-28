Дарью Трепову включили в перечень террористов и экстремистов

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Дарья Трепова, подозреваемая в содействии теракту, в котором погиб военкор Владлен Татарский, включена в перечень террористов и экстремистов. Ее имя появилось в перечне на сайте Росфинмониторинга.

На данный момент Трепова находится под арестом по решению Басманного суда Москвы. Судья оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты.

Теракт произошел 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге. По данным следствия, Трепова вручила Владлену Татарском статуэтку, в которой находилась бомба. После вручения прогремел взрыв, в результате которого военкор погиб, а несколько десятков человек получили ранения. Позже выяснилось, что Треповой передал бомбу член украинской диверсионно-разведывательной группы Юрий Денисов.