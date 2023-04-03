Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось до 30

В Минздраве России сообщили, что 24 человека доставили в медицинские учреждения.

© Фото: СК РФ

Количество пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге выросло до 30. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Отмечается, что 24 человека доставили в медицинские учреждения.

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб»,- цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

Напомним, в воскресенье вечером в кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошел взрыв. В результате произошедшего известный блогер и военный корреспондент погиб.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, которая может быть причастна к взрыву. По данным «Интерфакса», подозреваемую 26-летнюю женщину уже доставили на допрос к следователю. Не исключено, что именно она могла принести взрывное устройство, которое было внутри подаренной Владлену Татарскому статуэтки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, отметила, что профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывала ненависть у киевского режима. По ее словам, военный корреспондент смело шел до конца, выполняя свой долг.