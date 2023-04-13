Подозреваемый в убийстве Татарского любил фотографироваться с оружием

По данным RT, Денисов работал на различных охранных предприятиях и часто наведывался на территорию РФ.

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Гражданин Украины Юрий Денисов, которого подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, любил фотографироваться с оружием. Об этом сообщает RT.

По данным издания, мужчина числился на работе в различных охранных предприятиях, любил делать фото с оружием и часто бывал в России. Денисов, информирует телеканал, 35 раз пересекал границу с Россией.

Напомним, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в одном из петербургских кафе. Также известно о более 50 пострадавших. Подарившая военкору замаскированную бомбу Дарья Трепова была задержана. На данный момент она сотрудничает со следствием. Позднее ФСБ сообщила, что убийство Татарского готовил Юрий Денисов.