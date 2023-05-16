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Российский посол допустил разрыв дипотношений Москвы и Варшавы

Дмитрий Трунов
05:53 16.05.2023
Дипломат отметил, что политическая повестка с Москвой многолетними целенаправленными усилиями Варшавы практически сведена к нулю.
Российский посол допустил разрыв дипотношений Москвы и Варшавы
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев не исключает разрыва дипотношений между Россией и Польшей. Об этом он сказал в интервью «Известиям». Станет ли такая вероятность реальностью - зависит от решений российского руководства и польских властей, сказал дипломат.

Андреев прокомментировал претензии польской стороны на сохраняющиеся у РФ объекты в Польше. Как отметил дипломат, Москва может зеркально ответить на изъятие ее зданий. По его словам, польской недвижимости в России меньше, но она есть.

Посол отметил, что политическая повестка с Москвой многолетними целенаправленными усилиями Варшавы практически сведена к нулю. Польша вместе со странами Запада стремится нанести России поражение на Украине. Варшава отправила на Украину практически все свое оружие советского образца и, без сомнений, и дальше будет вооружать киевский режим, сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия вправе разорвать дипотношения с Польшей. Это произошло после того как польские власти захватили здание школы при посольстве РФ в Варшаве.

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