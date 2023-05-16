Посол РФ сообщил, что Польша передала Украине большую часть советского оружия

Можно не сомневаться, что Варшава продолжит поставлять Киеву вооружения и военную технику, заключил дипломат.

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Польша успела передать Украине большую часть вооружений и военной техники советских образцов, которым обладала. Об этом заявил «Известиям» российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Дипломат напомнил, что польское руководство обещало передать Украине 14 самолетов МиГ-29, и на днях было объявлено, что все они уже предоставлены Киеву. Он напомнил также о передаче Варшавой Киеву 14 немецких танков Leopard 2.

Можно не сомневаться, что Польша продолжит поставлять на Украину вооружения и военную технику, заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что Польша поставит Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, самоходные минометы Rak и ЗРК Piorun. Об этом было объявлено во время визита Владимира Зеленского в Варшаву.