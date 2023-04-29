В посольстве РФ сообщили, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание

Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш добавил, что они отправились на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.

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Все сотрудники, проживавшие на территории захваченной польскими властями в субботу утром школы при посольстве РФ в Варшаве, покинули здание. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на советника-посланника дипмиссии РФ в Польше Андрея Ордаша.

«Проживавшие на территории школы учителя и другие сотрудники покинули здание с личными вещами», - заявил он.

Ордаш добавил, что «они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве».

Напомним, в субботу утром польские власти вместе с полицией ворвались в здание средней школы при посольстве РФ. Они сломали калитку и проникли внутрь, а затем, используя цепь с замком, заблокировали ворота школы, чтобы не дать вывезти имущество.

В МИД РФ произошедшее рассматривают как вопиющее нарушение Венской конвенции: «столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России».

Ранее посол РФ в Польше сообщил о присвоении российских денежных средств властями Польши. Они изъяли их со счетов посольства РФ, перевели на счета местной прокуратору и только потом уведомили о прекращении сотрудничества. Отмечается, что на счетах находились значительные суммы денежных средств в американской и польской валютах.