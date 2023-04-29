В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве РФ сообщили, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание

Вероника Волосунова
18:06 29.04.2023
Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш добавил, что они отправились на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.
В посольстве РФ сообщили, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Все сотрудники, проживавшие на территории захваченной польскими властями в субботу утром школы при посольстве РФ в Варшаве, покинули здание. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на советника-посланника дипмиссии РФ в Польше Андрея Ордаша.

«Проживавшие на территории школы учителя и другие сотрудники покинули здание с личными вещами», - заявил он.

Ордаш добавил, что «они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве».

Напомним, в субботу утром польские власти вместе с полицией ворвались в здание средней школы при посольстве РФ. Они сломали калитку и проникли внутрь, а затем, используя цепь с замком, заблокировали ворота школы, чтобы не дать вывезти имущество.

В МИД РФ произошедшее рассматривают как вопиющее нарушение Венской конвенции: «столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России».

Ранее посол РФ в Польше сообщил о присвоении российских денежных средств властями Польши. Они изъяли их со счетов посольства РФ, перевели на счета местной прокуратору и только потом уведомили о прекращении сотрудничества. Отмечается, что на счетах находились значительные суммы денежных средств в американской и польской валютах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
Кабмин Украины запретил использование Z и V на автомобильных номерах
18:06 В стране и мире
В посольстве РФ сообщили, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание
17:24 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков назвал тренерскую школу секретом успеха ЦСКА
17:20 Спорт
Видео
Акинфеев рассказал о первом завоеванном ЦСКА европейском клубном трофее
13:55 В стране и мире
Видео
Посол РФ Андреев заявил, что Польша «задним числом» признала незаконность владения зданием школы
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.