Байден пригрозил миру проблемами, если в США наступит дефолт

Он также отметил, что Вашингтон имеет возможность платить по своим долгам.

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Президент США Джо Байден заявил о последствиях возможного наступления дефолта в США. Он подчеркнул, что это приведет к проблемам по всему миру.

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу - у всего мира проблемы», - считает политик, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Соединенные Штаты вполне способны платить по своим долгам, а нынешний кризис создан республиканцами. По мнению Байдена, если дефолт случится, экономика страны скатится в рецессию, а ее репутации будет нанесен серьезный ущерб.

Ранее Байден высказался о разрушительных последствиях дефолта для Вашингтона. Он выразил готовность обсудить с лидерами конгресса приоритетность госрасходов.