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Спикер нижней палаты Конгресса представил законопроект о росте потолка госдолга США

Дмитрий Трунов
23:53 19.04.2023
Республиканцы связывают повышение потолка госдолга с экономией $4,5 трлн.
Спикер нижней палаты Конгресса представил законопроект о росте потолка госдолга США
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти обнародовал свой законопроект о повышении потолка государственного долга. Об этом сообщает Businessinsider. Предельную сумму американских заимствований в нем предлагается повысить на 1,5 триллиона долларов или до 31 марта 2024 года - в зависимости от того, что произойдет раньше.

Маккарти сообщил журналистам, что планирует вынести законопроект на голосование в Палате представителей на следующей неделе. Республиканец выразил уверенность, что у него будет достаточно голосов, чтобы провести его через свою палату.

По его словам, закон «ответственно» повысит лимит долга и сохранит для бюджета 4,5 триллиона долларов. Сэкономить получится за счет заморозки госрасходов на уровне 2022 финансового года, сокращения финансирования борьбы с Covid, расширения требований к работе для программ социального обеспечения и талонов на питание.

Кроме того, предлагается отменить приостановку выплат по студенческим кредитам и сократить некоторые другие льготы.

«Этот закон сделает нас менее зависимыми от прихотей Коммунистической партии Китая и обуздает высокую инфляцию», - говорится в заявлении Маккарти и других лидеров Республиканской партии.

По словам Маккарти, у Байдена есть выбор: сесть за стол переговоров или «заткнуть уши, отказаться от переговоров и рискнуть столкнуться с первым дефолтом в истории США».

Известно, что глава Белого дома продолжает настаивать на повышении лимита госдолга без каких-либо дополнений. Республиканцы в свою очередь связывают повышение потолка с сокращением расходов.

Выступая на Нью-Йоркской фондовой бирже, Маккарти сравнил американский государственный долг с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. Ранее также миллиардер Илон Маск назвал дефолт в США вопросом времени.

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