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Бывший президент США Дональд Трамп не сговаривался с Россией, а «русский след в американских выборах» оказался фальшивкой. Это главный вывод из нового доклада Минюста по расследованию о вмешательстве в американские выборы в 2016-м году. Более трехсот страниц, в которых приводятся конкретные факты о том, как обманывали общественность.

«Сегодня я впервые был рад видеть первую полосу газеты New York Times. Там была статья вокруг слежки за моим предвыборным штабом. Это разительно отличается от их обычных заголовков. Но дело не в этом - это скандал похлеще Уотергейта», - ликует Трамп.

Скандал по аналогии с прослушкой предвыборного штаба Джорджа Макговерна - соперника действующего президента США от республиканцев - в отеле WaterGate полвека назад привел к отставке Ричарда Никсона. Сейчас развернувшаяся в США зеркальная ситуация, получившая название RussiaGate («Рашагейт»), завершилась лишь кратким комментарием ФБР. В ведомстве заявили, что в их работе действительно были определенные недостатки, но они уже устранены. Под ними комиссия спецпрокурора Джона Дарэма, созданная Трампом четыре года назад, подразумевает отсутствие вообще каких бы то ни было оснований для контроля над работой его предвыборного штаба из-за подозрений в связях с Россией.

В ходе расследования дела Crossfire Hurricane ФБР опиралось на необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные. Следствие сильно зависело от версий, предоставленных или финансируемых (прямо или косвенно) политическими противниками Трампа.

В докладе, на который потребовалось четыре года, Дарэм сравнивает, как вели себя в руководстве ФБР, когда был скандал с публикацией дипломатической переписки Хилари Клинтон. Ему не придали должного значения, приходит к выводу спецпрокурор. Хотя в ФБР были осведомлены о намерении демократов «очернить Дональд Трампа, приписав ему несуществующие связи с Владимиром Путиным».

«С каждым новым шагом в своем расследовании ФБР предпочитало не замечать опровергающие их версию доказательства, а подтвердить ее они просто ничем не могли. Они делали все, чтобы защитить Хиллари Клинтон и все, чтобы уничтожить Дональда Трампа», - говорит юрист и телеведущий Марк Левин в комментарии Fox News.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это не первый раз, когда американцы затевают сложные и масштабные расследования о вмешательстве России, которые в итоге приводят к противоположным выводам.

«Лишний раз просто те, кто занимался расследованием, подтверждают абсурдность тех обвинений в сторону нашей страны, которые звучали», - пояснил он.

Сам Трамп на результаты расследования отреагировал с напускным удивлением. Он заявил, что американское общество обманывали тогда и сейчас противники «величия Америки». При этом Дарэму не удалось привлечь к ответственности ни экс-юриста Хилари Клинтон Майкла Сассмана, который как считается и убедил ФБР начать искать российские связи Трампа, ни выходца из России Игоря Данченко, показания которого по словам экспертов и легли в основу так называемого досье Кристофера Стила - о том, как Трамп якобы развлекался в Москве с девушками легкого поведения. Впоследствии сам Данченко заявил, что выдумал это. Ему были предъявлены обвинения в даче ложных показаний, но присяжные его оправдали. Как и соратника Хилари Клинтон Сассмана.

«Здесь много всего было нарушено агентами ФБР, но, как мы видим, никого не наказали. И никто никакой ответственности не понес, даже мелкие рыбешки, не говоря уже о Клинтон и так далее, кто этим всем заведовал», - указывает политолог Малик Дудаков.

Совсем скоро в США будет запущена очередная предвыборная кампания. О намерении участвовать в ней заявлял экс-глава Белого дома. Но пока Трампу приходится отбиваться в судах от новых обвинений. На этот раз - в связях с порнозвездой Сторми Дэниэлс.

«Сегодня Демократическая партия контролирует все центры принятия решений, особенно те, что отвечают за информационную политику. А если нет никаких независимых СМИ, то о каких честных выборах можно говорить? Мы это видели во время скандала с ноутбуком Хантера Байдена. Девяносто пять процентов газет и журналов не стали выдавать информацию об этом», - комментирует политический обозреватель Джон Вароли.

При этом последние скандалы, когда Дональд Трамп стал первым из американских президентов, кому были предъявлены уголовные обвинения и которого, пусть и не надолго, заключили под стражу, даже привели к росту его рейтинга, говорят политологи. Главная битва - за Белый дом - еще впереди. Но чтобы вступить в нее - предстоит выиграть праймериз.