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«Наша страна катится в ад»: Трамп выступил после обвинения в суде Нью-Йорка

Ян Брацкий
03:53 05.04.2023
Экс-президент США Дональд Трамп назвал судебное разбирательство по его делу невиданным вмешательством в выборы 2024 года.
«Наша страна катится в ад»: Трамп выступил после обвинения в суде Нью-Йорка
© Фото: ТРК «Звезда»
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Соединенные Штаты Америки катятся в ад, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. Вернувшись из Нью-Йорка, где в суде ему предъявили обвинения по 34 пунктам, экс-глава Белого дома обратился к сторонникам с речью.

«Они (результаты президентских выборов в 2020 году – Ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу - поскольку наша страна катится в ад», - сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп раскритиковал работу действующего президента Джо Байдена и его администрации. Недавний уход из Афганистана 45-й американский лидер назвал самым позорным моментом в истории США. Кроме того, Трамп заявил, что под руководством нынешних властей может быть развязана третья мировая война.

Напомним, накануне бывшего американского  президента арестовали в Нью-Йорке и доставили в суд, где он прошел процедуру дактилоскопии. Все обвинения в свой адрес Трамп отверг, назвав слушания шокирующими. По совокупности обвинений ему может грозить до 136 лет тюрьмы. Дональд Трамп убежден, что происходящие вокруг него события – попытка разрушить его предвыборную кампанию в 2024 году.

Экспертное мнение и аналитика
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