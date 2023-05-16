Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора об отсутствии его связи с Россией
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американских граждан обманывали в течение нескольких лет. Так он прокомментировал опубликованный доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года.
«...ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», - написал экс-президент в своей соцсети.
Спецпрокурор США Джон Дарем опубликовал в понедельник доклад о расследовании якобы имевшихся связей Трампа с Россией. В нем говорится, что ФБР игнорировало факты, которые не соответствовали этим обвинениям. Они были основаны на неподтвержденных данных.
При этом ФБР имело данные о том, что штаб американского политика Хилари Клинтон, которая на тот момент участвовала в предвыборной гонке, сфабриковал историю о связях России и президента. В докладе сказано, что сотрудники Бюро продемонстрировали серьезную нехватку аналитической строгости в отношении полученной информации, особенно информации от политически аффилированных лиц и организаций.
Ранее суд в Нью-Йорке признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Сам он считает открытые против него уголовные дела политически мотивированными. Тем временем около 70% республиканцев выразили поддержку Трампу, несмотря на расследование против него.