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Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора об отсутствии его связи с Россией

Дмитрий Трунов
01:52 16.05.2023
Спецпрокурор США Джон Дарем опубликовал в понедельник доклад о том, что обвинения экс-президента США в связях с РФ были основаны на неподтвержденных данных.
Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора об отсутствии его связи с Россией
© Фото: трамп, IMAGORon Sachs - CNP, MediaPunc, GlobalLookPress
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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американских граждан обманывали в течение нескольких лет. Так он прокомментировал опубликованный доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года.

«...ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», - написал экс-президент в своей соцсети.

Спецпрокурор США Джон Дарем опубликовал в понедельник доклад о расследовании якобы имевшихся связей Трампа с Россией. В нем говорится, что ФБР игнорировало факты, которые не соответствовали этим обвинениям. Они были основаны на неподтвержденных данных.

При этом ФБР имело данные о том, что штаб американского политика Хилари Клинтон, которая на тот момент участвовала в предвыборной гонке, сфабриковал историю о связях России и президента. В докладе сказано, что сотрудники Бюро продемонстрировали серьезную нехватку аналитической строгости в отношении полученной информации, особенно информации от политически аффилированных лиц и организаций.

Ранее суд в Нью-Йорке признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Сам он считает открытые против него уголовные дела политически мотивированными. Тем временем около 70% республиканцев выразили поддержку Трампу, несмотря на расследование против него.

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