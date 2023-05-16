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Финансист Лосев рассказал о лавинообразном эффекте дефолта США

Ян Брацкий
15:37 16.05.2023
По мнению финансиста Александра Лосева, на фоне возможного дефолта в США страны БРИКС получат возможность перейти в своих расчетах на национальные валюты и обрести экономические суверенитет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress
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Возможный дефолт в США обернется глобальным экономическим кризисом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил финансист Александр Лосев. Сначала начнет рушиться экономика самих Соединенных Штатов, считает он. Довольно быстро произойдет то, о чем давно предупреждают многие финансисты - дедолларизация, когда международные инвесторы и продавцы начнут отказываться от торговли в американской валюте.

«Это может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Он сначала начнется в США, потому что невозможность продолжать финансирование программ поставит под сомнение сам американский долг, невозможность платить по нему тем более. Американские долги станут токсичными. Инвесторы, которые торговали за доллары, перестанут это делать, будет период недоверия к доллару. Ожидается, что США получит шок, который равносилен Великой депрессии», - предупредил Лосев.

Рядовые американцы почувствуют это первыми, полагает финансист. Уровень безработицы в США вырастет до 8,5-10 миллионов человек, национальная экономика рухнет как минимум на 6%, фондовые рынки обвалятся на 50% и это только за океаном, полагает Лосев.

«В мире все будет еще хуже, потому что за последние 14 лет все наделали много долларовых долгов по низким ставкам. Дефолт означает резкий рост процентных ставок и невозможность рефинансирования долларовых долгов за пределами США. Это запускает серьезный финансовый кризис. Многие социально-экономические процессы, торговые и производственные процессы могут быть остановлены, потому что не будут происходить расчеты. Как только заканчиваются расчеты, вы не можете продать товар, падают цены на сырье, идет рост безработицы, это все охватывает земной шар лавинообразным эффектом», - отметил эксперт.

С другой стороны, уточнил Лосев, для стран БРИКС открываются новые возможности для перехода на национальные валюты, что повысит экономический суверенитет входящих в объединение стран. Развивающие государства выйдут в лидеры, а развитые будут пожинать плоды финансовой катастрофы, до которой сами себя довели.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила в письме лидерам конгресса, что дефолт по правительственным обязательствам может произойти 1 июня, если потолок госдолга не будет вовремя повышен. США достигли лимита госдолга в $31,4 триллиона в январе. Переговоры о его повышении пока не принесли успеха.

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