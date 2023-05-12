Экономист Гинько предрек проблемы держателям акций США из-за дефолта

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Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак недавно заявила, что дефолт в США будет иметь глобальные последствия. Ее слова прокомментировал экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в разговоре с RT.

«Могут ли наступить проблемы? Они уже наступили в самих США из-за роста процентной ставки. Это проблема и других мировых банков, если они держат деньги в ценных бумагах США и облигациях. С повышением ставки происходит их обесценивание», — рассказал экономист изданию.

Гинько уверяет, что проблема состоит в американском госдолге, расходы по обслуживанию которого в ближайшие несколько лет могут превысить 828 миллиардов долларов. Обслуживание долга будет равняться размеру социальных выплат для граждан.

У инвесторов этот факт вызывает недоверие к доллару. Все больше людей стали вкладываться в золото или валюты других стран. Это, в частности, привело к укреплению российского рубля.

Ранее финансист Лосев предрек США в случае дефолта экономический кризис, рост числа безработных и падение рынков. По его словам, дефолт в США спровоцирует глобальные проблемы с рефинансированием долларовых долгов.