Лерчек и ее муж до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег

В столичный СК поступают заявления от лиц, пострадавших от действий блогеров.

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Блогер-миллионник Лерчек и ее супруг (Валерия и Артем Чекалины) на данный момент не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

В связи с этим следствие попросило суд арестовать банковские счета блогеров. Речь идет о сумме недоимки.

«Судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки», - говорится в сообщении.

Также, добавили в управлении, правоохранителям поступают заявления от лиц, которые пострадали от действий Чекалиных. О чем именно идет речь, в СК пока не уточнили.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что супруги Чекалины не планируют выплачивать долг - они наняли специалистов, которые должны были все перепроверить.

По данным следствия, блогеры уклонились от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Кроме того, они «отмыли» денежные средства в размере более 130 млн рублей.