Историк Иванов рассказал о судьбе ребенка войны, сумевшего сбежать из концлагеря

В годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области было порядка 130 концлагерей. В настоящее время в регионе ведутся раскопки.

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В Ленинградской области для поисковых отрядов 9 мая прошло буднично. В деревне Выра приступили к подъему останков узников обнаруженного там концлагеря Дулаг-140. Согласно архивам, там находился транзитный пересыльно-сортировочный лагерь, в котором содержались порядка семи тысяч человек - это были и военные (остатки второй ударной армии, которая выходила из окружения), и мирное население.

И уже первые дни поисковых работ показали, что в каждой вскрытой траншее, в каждом братском захоронении лежат десятки тел, которые еще предстоит поднять на поверхность и попытаться идентифицировать. Сколько всего там погибших, пока невозможно даже представить.

В деревне Выра торжества в честь Дня Победы довольно скромные, ведь там проживает всего 250 человек. Но для каждого из них этот праздник - очень личный. В этих местах помнят хорошо помнят фашистскую оккупацию, которую люди пережили в годы Великой Отечественной войны.

«Дань памяти тем, кто не вернулся. А если вернулся, то их имена запечатлены здесь, на стендах, постаментах, на наших памятниках. Каждое имя помнит семья. Мы стараемся, чтобы эти имена не забывали наши дети», - рассказала Виктория Сулоева, учитель географии.

И буквально в паре километров от деревни, где жители возлагают цветы к обелиску, поисковые отряды продолжают поднимать из массового захоронения останки узников фашистского концлагеря Дулаг-140.

Таких лагерей смерти в Ленинградской области огромное количество, в одном только Гатчинском районе более 130. Один из них, Дулаг-154, находился в самой Гатчине, на окраине парка с красивым названием Сильвия - это «лес» на латыни.

Изначально Сильвия задумывалась, как удивительный островок Франции XVIII века в Петербургской губернии, скрытый за чащей деревьев. Но в период оккупации это место превратилось в настоящую зону отчуждения за забором из колючей проволоки.

Всего за несколько часов раскопок из ямы удалось поднять останки шести человек. Одного ребенка, двух женщин и трех мужчин. Все костные фрагменты отправили на экспертизу. Останки еще десяти пока остались лежать под землей.

«Очень страшные вещи творились в годы оккупации в Гатчинском районе. Когда немцы зашли в этот город, они фактически сразу стали уничтожать все еврейское население. Там были организованы концлагеря как для советских военнопленных, так и для мирных граждан. То есть они не считали их людьми, фактически были обречены местные жители на уничтожение», - рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Здесь же, в Гатчине, состоялась казнь двадцати пяти комсомольцев-подпольщиков. В их честь в конце 1960-х был установлен мемориал.

Одному из героев, Николаю Ирашину, было на момент начала войны 13 лет. Несмотря на юный возраст, он лично знал членов подпольной комсомольской организации и сам даже участвовал в нескольких диверсиях. Например, спас от бомбежки Балтийский вокзал в блокадном Ленинграде. Вместе с другом он пробрался на немецкий аэродром и обезвредил бомбу.

Он стал и свидетелем этнической зачистки в Гатчине. На его глазах за одну ночь оккупанты из айнзацгруппы расстреляли почти 400 евреев и цыган.

Позднее за свою связь с подпольщиками Николай Ирашин попал в концлагерь. Здесь история делает круг - из Гатчины его отправили в Выру, в тот самый Дулаг-140. Про этот период своей жизни он ничего не рассказывал даже родным.

Потом он был в концлагере в Эстонии, откуда смог сбежать. Ему повезло выжить, он перешел через линию фронта и попал к своим. Отучился на юнгу и день победы в 1945-м встретил на минном тральщике Советского флота.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Кирилла Ляхова для программы «Главное с Ольгой Беловой».