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«Без срока давности»: в Гатчине открыли мемориал на месте расстрела жертв фашизма в годы ВОВ

Роман Закурдаев
Ирина Елагина
22:40 21.11.2022
Во время поисковых работ в Гатчине были обнаружены останки 132 убитых фашистами детей, женщин и военнопленных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Памятный знак на месте массового расстрела жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны торжественно открыли сегодня в парке «Сильвия» в Гатчине Ленобласти. Во время раскопок на территории Сильвийских высот были найдены останки 132 детей, женщин и военнопленных, зверски убитых здесь немецкими карателями. Церемония открытия мемориала прошла в дни работы в Гатчине Международного научно-практического форума «Без срока давности».

«Помимо пулевых отверстий мы зафиксировали у жертв переломы конечностей, проломленные грудные клетки и черепные коробки - последствия ударов, возможно, рукояткой пистолета», - рассказал Андрей Клементьев, командир поискового отряда «Искра».

Когда немецкие войска взяли Ленинград в кольцо блокады, Елене Тихомировой было 9 лет. В ее память навсегда врезались голод, холод и бесконечные бомбежки и лицо фашиста, который стрелял по детям. Нацисты целенаправлено уничтожали мирное население.

«Нас немец хотел расстрелять. У меня все время перед глазами стоит лицо этого немца в очках. И он, ухмыляясь стреляет по машине, в которой сидят женщины и дети», - вспоминает Елена Тихомирова, руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда».

Факты невероятной человеческой жестокости фашистских войск на оккупированных территориях сегодня обсуждают на международном научно-практическом форуме «Без срока давности». Он объединил историков, поисковиков, общественных деятелей, волонтерские организации. Это попытка всем вместе не столько осудить, а скорее осмыслить природу нацизма, чтобы в будущем пресечь все попытки его проявления.

«Нацизм — это не война. Это уничтожение всех вокруг войны — мирных жителей: детей, стариков, женщин, больных. Так, в один день были уничтожены все пациенты психиатрической больницы имени Кащенко, располагавшейся под Гатчиной - это 860 человек», - рассказал Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти.

За годы войны только население Ленинграда и Ленобласти сократилось на 2,5 миллиона человека. Нацисты сжигали целые поселки и деревни вместе с жителями. В одном лишь концентрационном лагере «Дулаг 154» под Гатчиной было уничтожено около 80 тысяч советских граждан.
Страшные свидетельства злодеяний фашистов против мирных людей легли в основу судебных процессов, которые прошли сразу в восьми регионах страны. По их итогам действия нацистов и их иностранных пособников были юридически признаны военным преступлением против человечности и геноцидом советских граждан.

«Очень важно сегодня говорить об этом и потому, что геноцид, фашизм, нацизм сегодня появляются в странах Европы, и практически национализм господствует сегодня на Украине. У нас есть факты, когда ВСУ на Донбассе врывались в больницы, в том числе психиатрические, занимали там первые этажи и создавали там укрепрайоны. И как немецкие фашисты, они прикрывались живым щитом, больными людьми», - отметил Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ.

Форум «Без срока давности» - это еще и различные дискуссионные площадки. Также в ближайшие три дня в Гатчине пройдет фестиваль документальных и художественных фильмов, а также состоится театрализованная реконструкция Нюрнбергского процесса.

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