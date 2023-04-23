Столичные архивисты раскрыли мрачную историю концлагеря Дулаг-140 под Петербургом

Лагерь просуществовал с 1941 по 1943 годы, в нем содержались около семи тысяч человек – военнопленные и мирные жители, над которыми издевались не только фашисты, но и их украинские пособники.

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В Ленинградской области в деревне Выра поисковики обнаружили новое массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Благодаря архивным документам удалось установить, что на этом месте в годы войны находился концлагерь для советских граждан.

Транзитный, пересыльно-сортировочный - Дулаг-140. Он просуществовал с 41 по 43 годы и на пике там содержалось около семи тысяч человек - это были и военные и мирное население.

«У нас велась очень активная работа по розыску и вообще по ознакомлению с этими лагерями. И были сделаны запросы в 11 архивов Российской Федерации. Российский государственный военный архив Москвы дал нам ответ и прислал акты допросов, протоколы и просто общие сведения. Но прочитать их очень сложно, потому что там рукописный текст. Прошло столько много лет и размыты буквы. Поэтому это нужно специально читать. И, в общем то, мы там мало что разобрали. Другие архивы ответили, что сведениями не располагают», - рассказала специалист военно-учетного стола администрации Рождественского сельского поселения Елена Агафонова.

Смертность там была колоссальная. Массовые расстрелы - регулярными. Охрана лагеря состояла преимущественно из латышей, эстонцев, выходцев из Западной Украины и дивизии СС «Галичина» - они носили на рукавах желто-голубые повязки и отличались особой жестокостью по отношению к русским.

«Была создана полиция. В основном, со слов свидетелей, они говорят, что это были лица украинской национальности. И вот эти полицейские поддерживали очень жесткий режим. За малейшее нарушение палками избивали до смерти», - отметил кандидат исторических наук, член Президиума Совета ветеранов управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Станислав Бернев.

Активная работа поисковиков и следственных органов в деревне Выра начнется на следующей неделе.

Об страшных буднях узников концлагеря, жестокости их надсмотрщиков и архивных документах, которые помогли узнать об истории Дулага-140 в сюжете Кирилла Ляхова для программы «Главное с Ольгой Беловой».