Администрация Байдена, он сам и его окружение, открыто ставят на смещение Эрдогана. На этот раз не через госпереворот, как в 2016 году, а путем выборов.

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Сегодня в Турции проходят президентские выборы. Главных конкурентов два - сам Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединившейся оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По данным соцопросов, оба кандидата идут на одном уровне - разница в распределении голосов колебалась от одного до трех процентов.

Проблемные зоны Эрдогана - последствия разрушительного февральского землетрясения и взрывная инфляция. Из сильных сторон - большой политический опыт. Эрдоган и его партия вывели страну из экономического кризиса, была проведена денежная реформа. Вообще за эти 20 лет - произошел так называемый «экспорт турецкости». Турция сейчас активно развивает туризм и оборонную промышленность. Страна стала новым Голливудом в сфере кино - турецкие сериалы сейчас знают по всему миру.

А вот что может предложить Кылычдароглу и какой курс выберет он - большой вопрос. Известно, что турецкая оппозиция объявила о готовности активизировать контакты Анкары с НАТО и Евросоюзом, и неоднократно подвергала критике сотрудничество Турции с Россией в области поставок С-400 и проекта Аккую.

Предвыборные страсти в Турции продолжались до вечера субботы, агитация в стране разрешена вплоть до самого дня выборов. Оба главных претендента на президентское кресло использовали последние дни по максимуму. В пятницу Анкара встречала огромный митинг лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу - самый многочисленный за все время его предвыборной кампании.

Настоящая река из людей стекалась к главной сцене, на которой сначала два часа выступали союзники оппозиционера, а затем и сам Кылычдароглу. У него большая поддержка среди женщин и студентов. Первым Кемаль обещает больше прав, вторым - качественное образование по западным стандартам. Внешнеполитический курс Кемаль Кылычдароглу видит в серьезном развороте на Запад. В его партии открыто говорят о необходимости поддержки европейских санкций, активизации евроинтеграции. В случае победы обещают напомнить России, что Турция является членом Североатлантического Альянса.

По предварительным данным, в Анкаре Кемаль может набрать от 50 до 80% голосов избирателей. Он выходил на сцену с фразой «Ене бахар», что означает «новая весна».

Весна в политике каждой страны, зачастую означает время перемен, например, смены власти, причем неважно - мирным путем или с помощью государственного переворота. Эрдоган, переживший в 2016 году попытку свержения его с президентского кресла, научен горьким опытом, и потому жестко противостоит конкуренту. Неделю назад он собрал впечатляющий по своим масштабам митинг. В нем приняли участие один миллион семьсот тысяч человек - это самое большое количество людей в одном месте за эту выборную кампанию.

Эрдоган боролся вплоть до наступления так называемой предвыборной «тишины». В субботу он провел сразу три крупных митинга в разных частях Стамбула.

«Почему даю голос за Эрдогана? Нужно ли спрашивать? Осмотритесь вокруг - ради Родины, ради будущего, ради детей. Его проигрыш не обсуждается, это невозможно, так как сердце, вера и любовь объединились в одно целое слово - Эрдоган», - рассказал местный житель.

В Турции принято считать, что голосовать за Реджепа Эрдогана будут глубоко религиозные и в большинстве своем возрастные люди. За Кемаля Кылычдароглу - молодежь. Но митинг действующего президента в Стамбуле показал, что и среди молодых людей есть те, кто готов мыслить ясно, а не гнаться за яркой витриной западных обещаний.

Студент Стамбульского университета Медениет Абдурахман считает, что погоня за кажущимся очень перспективным кандидатом, говорящим красивые и правильные слова, те, которые люди хотят слышать здесь и сейчас, может привести к тяжелейшим последствиям в будущем.

«Я думаю, что будет как в ситуации с Украиной. Зеленский повелся на якобы поддержку Запада и поэтому сейчас идет война между Россией и Украиной несмотря на общие этнические корни. Из этого можно понять, что если Кемаль придет к власти, то будет тоже самое, что и с Зеленским. И он не вызывает доверия как во внутренней, так и во внешней политике», - добавил он.

Но голоса простых турков Запад волнуют мало. Официально европейские и заокеанские политики не говорят о своих предпочтениях, но зато дают недвусмысленные послания через подконтрольные СМИ, которые вышли в свет вот с такими заголовками - «Спасти демократию», «Эрдоган второй Путин» и «Эрдоган должен уйти». Под этими лозунгами «о спасении демократии», очевидно, и начнутся в Турции послевыборные акции протеста и беспорядки.

Западные настроения активно поддерживает и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он решил сделать ход конем и заранее обвинить Россию во вмешательстве в выборы - излюбленный прием Вашингтона.

Уже на следующий день рейтинг Кемаля пошел вниз и он, что называется, переобулся перед финишем - отказался от своих слов. Понимая, что большинство его избирателей хотели бы дружить с Россией, он заявил, что у Турции нет проблем с русским народом, назвал его дружественным, а в конце добавил «я просто должен был предупредить». Но… слово не воробей. Из Москвы реакция на подобные выпады последовала быстрая и предельно ясная.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», - прокомментировал информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Действующий президент Эрдоган попросту пристыдил своего оппонента. В своем выступлении он напомнил Кылычдароглу, что тот слишком мало понимает в больших политических играх.

«Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Германия, Франция и Англия руководят выборами? Ты не знаешь их так хорошо, как я. Я буквально читаю их души», - заявил Эрдоган.

О вмешательстве невидимой, но жесткой рукой Штатов во внутреннюю политику Турции по своему личному опыту знает бывший глава разведки Генштаба страны Исмаил Хаки Пекин. Он помнит, как на его глазах происходил заговор против Эрдогана семь лет назад. Организатором переворота тогда выступил бежавший из Турции в Америку Фетхуллах Гюлен.

США совершенно не выгодна победа Эрдогана по геополитическим причинам, говорит Хаки Пекин. Действующий президент не дает в полной мере Западу управлять своей страной, а главное то, что он открыто выступает за сотрудничество с Россией, в момент, когда в Европе и за океаном «модно» критиковать Москву.

Свою гонку главные фавориты этих выборов решили закончить максимально символично. Эрдоган совершил вечерний намаз в Айя-Софии. Долгое время этот древний византийский храм был светским музеем, но именно при нынешнем президенте вновь стал действующей религиозной мусульманской святыней. Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь, также прикоснулся к истокам и посетил мавзолей основателя Турции - Ататюрка. Шаг, показывающий, что он верно следует заветам отца нации.

Сегодня, в день выборов, оба главных кандидата голосовали в разных городах. Кемаль Кылычдароглу - в близкой ему Анкаре. Прием на участке ему оказали теплый.

Эрдоган голосовал в Стамбуле, неподалеку от своего дома. На избирательном участке его очень тепло встречала толпа поклонников и журналистов. Один из мужчин в очереди на голосование даже подпрыгнул - никак не ожидал прямо за спиной увидеть президента.

На данный момент голосование в Турции уже закончилось. Подсчет голосов начался еще до закрытия участков. Турки прильнули к экранам телевизора и в прямом эфире наблюдают за поступающими с избирательных участков данными. Голоса, отданные за отказавшегося от участия кандидата, он в бюллетенях тоже был, не засчитываются вовсе. Результатов люди готовы ждать хоть всю ночь, многие собираются выйти на улицы. Ради этого в Стамбуле даже продлили работу метро до двух часов ночи.

Ранее местные жители рассказали, как выбирают за кого из кандидатов отдать свой голос. На стороне Эрдогана стабильность и противостояние Западу, у Кылычдароглу - борьба с диктатурой и мигрантами. По прогнозам турецких политологов, победа любого из двух кандидатов неизбежно закончится массовыми протестами.