Песков сообщил, что ни о каком вмешательстве в турецкие выборы речи нет
В Кремле официально опровергли эту информацию.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном вмешательстве России в выборы президента в Турции.
«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», - заявил он.
Песков добавил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств. Он подчеркнул, что Москва дорожит двусторонними отношениями с Турцией.
Песков также сообщил о готовности России к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. В то же время он отметил, что «это плохо».