В Турции местные жители рассказали, что голосуют за Эрдогана из-за его связи с Путиным

За два дня до голосования в гонке осталось три кандидата. Но основная борьба, как ожидается, развернется между Реджепом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу.

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В последний день агитации перед президентскими выборами в Турции местные жители рассказали, почему будут голосовать за главных политических соперников - действующего лидера Рэджепа Эрдогана и за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Эрдогана выбирают за стабильность и связь с Путиным, Кылычдароглу за борьбу с мигрантами и диктатурой.

Оппозиция в своей агиткампании обвиняет Эрдогана в рекордной инфляции, говорит о том, что экономика находится на грани краха. Именно Эрдоган и его политика виноваты в сокрушительном землетрясении, так как скрылись факты коррупции. Вот, что говорят местные жители в поддержку Кылычдароглу.

«На этих выборах я буду голосовать за Кылычдароглу, потому что он способен покончить с диктатурой, которая образовалась в Турции», - поделился местный житель Аднан Ортач.

Голосуют за Кылычдароглу не только из-за диктатуры.

«Кылычдароглу защищает права женщин, и это очень важно для меня. К тому же, он может разобраться с мигрантами в нашей стране, потому что, когда я выхожу на улицу, мне уже не кажется, что я нахожусь в Турции. Слишком много приезжих», - добавила местная жительница Дениз Кераз.

А вот Эрдоган напротив в своей агиткампании гарантирует местным жителям стабильность, увеличение ВВП, рост пенсий. В предвыборной гонке он уже поднял зарплаты госслужащим. Его политика направлена на достижения предыдущих лет. По словам местных жителей, у Эрдогана есть другое преимущество.

«Я буду голосовать за Эрдогана, так как его партия достигла больших экономических успехов, а также укрепила демократию в стране. Да, у нас последний год выдался тяжелым в экономике, но так было по всему миру. Мы также поддерживаем Эрдогана, так как он противостоит США и Западу, а у оппозиции таких сил и возможностей нет. Там никто не сможет это делать», - рассказал местный житель Мехмет Ясингюдоудо.

На выбор местных жителей влияют взаимоотношения Стамбула с Москвой.

«Я тоже голосую за Эрдогана, потому что у него есть связь с Путиным. Путин и Эрдоган очень похожи. Они стараются делать хорошие дела для своей страны, но самое главное, Эрдоган способен противостоять внешнему врагу. Он наш герой», - считает местный житель Халиль Ака.

Политологи и эксперты выражают мнение, что независимо от того, кто победит, на улицах могут вспыхнуть протесты и конфликты. В то же время сегодня все спокойно. Вечером в Анкаре ожидается митинг в поддержку Кылычдароглу, в Стамбуле - в поддержку Эрдогана.

Основное голосование состоится в воскресенье. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, то второй тур пройдет 28 мая.

Ранее Песков сообщил, что ни о каком вмешательстве в турецкие выборы речи нет. Так он прокомментировал слухи о возможном вмешательстве Москвы в выборы в Турции. По его словам, Москва очень дорожит отношениями со Стамбулом.