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Эрдоган опроверг слова Кылычдароглу о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Анастасия Бобылева
17:56 12.05.2023
Он сказал, что его соперник по выборам напрасно «привязался» к России и что он должен устыдиться.
Эрдоган опроверг слова Кылычдароглу о вмешательстве РФ в выборы в Турции
© Фото: Recep Tayyip ErdoAn, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявления своего политического оппонента Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы в Турции. На митинге в Стамбуле он заявил, что Кылычдароглу должен устыдиться своих слов.

«Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно», - приводит слова президента RT.

При этом Эрдоган отметил, что в выборы в его стране вмешиваются другие государства - США, Франция, Германия и Великобритания.

Ранее политик Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Турции. Он объяснил это решение нежеланием подавать повод для обвинений со стороны оппонентов.

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