Киевский режим нарушил обещания Лондона, что дальнобойные ракеты не будут применять против гражданских объектов.

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Боевые самолеты воздушных сил Украины вечером 12 мая нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганск. Для этого применялись поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Таким образом, киевский режим поступил вопреки заявлениям официального Лондона, согласно которым данные ракеты не должны применяться для ударов по гражданским объектам. В результате удара были повреждены жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

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Напомним, взрывы в Луганске прогремели вечером 12 мая. В результате обстрела пострадали шестеро детей, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Для удара применялись британские ракеты Storm Shadow и американская ракета противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.