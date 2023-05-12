В Луганске прогремели два взрыва, горит здание

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Сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов уже направились к месту происшествия. По информации Луганскинформцентра, перед взрывами в Луганске слышали шум, напоминающий по звуку ракету.

Вместе с тем, уточняется, что под удар попал завод «Поли-Пак». Ракета, выпущенная по нему, почти полностью разрушила здание. Там производились химикаты. Нет информации о пострадавших мирных жителях.

Немногим ранее порядка 15 снарядов «натовского» калибра были выпущены по Киевскому району Донецка. Через несколько минут украинские боевики ударили по Петровскому району и Благодатному.

Корреспондент «Звезды» показал последствия данного массированного обстрела. Во время него один из мужчин спешил на работу и погиб. Он не дошел буквально десяти метров до спасительного здания, в котором мог укрыться.