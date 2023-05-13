В стране и мире В ЛНР сообщили о применении боевиками ракет Storm Shadow при обстреле Луганска Алексей Курильченко Националисты использовали две ракеты Storm Shadow и одну ракету MALD. © Фото: Представительство ЛНР в СЦКК Читайте нас на: Украинские националисты для обстрела Луганска использовали две британские крылатые ракеты Storm Shadow американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, приложив фотографии осколков ракет. «По уточненной информации, 12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела г. Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», - сообщается в Telegram-канале представительства. © Представительство ЛНР в СЦКК Напомним, взрывы в Луганске прогремели вечером 12 мая. Под удар попал завод «Поли-Пак». В результате обстрела пострадали шестеро детей, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. © Представительство ЛНР в СЦКК Экспертное мнение и аналитика